Türkiye Gazetesi

Karasu ilçesinde amca ile yeğen kavgasının kanlı bittiği olayın ayrıntıları yürek burktu.

Amca Ö.D., yeğeni Aziz Durmaz'ın (51) annesini henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı darp etmek istedi.

Bu esnada araya giren Aziz Durmaz ile amca Ö.D. arasında tartışma yaşandı.

Kısa sürede büyüyen olay esnasında amca Ö.D., yeğeni Aziz Durmaz’ı tabanca ile vurarak öldürdü.

Yeğen katili amcanın ekiplerce yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

Çıkan fırtınada hayatını kaybetmişti... Genç mühendisin ölümünde acı detay ortaya çıktı Başkent Ankara'da dün yaşanan fırtınada İnşaat Mühendisliği Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi olan stajyer Taha Öztürk hayatını kaybetmişti. Genç mühendisin staj hayatındaki ilk iş günü olduğu ortaya çıktı.

Feci ölümde acı detay: Tedavi için bugün randevu almış Antalya’da yalnız yaşadığı evde hayatını kaybeden 64 yaşındaki adamın çeşitli rahatsızlıkları olduğu için bugün hastaneden randevu aldığı öğrenildi.