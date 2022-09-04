Türkiye Gazetesi

Yaz mevsiminin sona ermesi ile yağışlı sezon başladı. Yurdun pek çok bölgesinde sağanak yağış etkili olurken, Karabük, Bartın, Kastamonu, Zonguldak ve Düzce'de su taşkınları ve sel yaşandı.

ŞİDDETLİ SAĞANAK GELİYOR

Meteoroloji ve AFAD'da Doğu Karadeniz kıyılarında görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın sabah saatlerinden itibaren etkili olacağını duyururken, yağışların Giresun'un doğu, Trabzon'un batı ve doğu ilçelerinde kuvvetli, Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli, Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer aşırı olacağı tahmin ediliyor.

Su baskını, sel, heyelan, yıldırım, yerel dolu, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

AFAD'DAN 4 İLE TURUNCU UYARI

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) dün yapılan açıklamada, "Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, yarın özellikle öğle saatlerinde etkili olması beklenen yağışlar nedeniyle Rize ve Artvin illerimiz için Turuncu uyarı yapılmıştır. Vatandaşlarımızın yağışlar nedeniyle dikkatli ve tedbirli olmasını önemle hatırlatıyoruz" denildi.

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