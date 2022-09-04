Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen ve Türk mühendislerin imzasını taşıyan “Pasif Dış İskelet Sistemi” ile BİTES Savunma’nın Askeri Taktik Operasyon Kiti (ATOK) bir araya getirildi. Yenilikçi iki sistemin bir araya gelmesi “geleceğin askerinin” teknolojik dönüşümünde öncü bir adım olarak görülüyor. Pasif Dış İskelet Sistemi ile askerlerin üzerlerine insan vücuduna uygun tasarlanmış mekanik bir dış iskelet giydiriliyor. Dış iskelet, operasyona giderken tek asker tarafından ihtiyaç duyulan, balistik yelek, silah, sırt çantası gibi ağır yükleri kolaylıkla taşımaya yardımcı oluyor. Sistemin mekanik yapısı sayesinde yük doğrudan yere aktarılıyor ve asker üzerinde daha az ağırlık hissediyor. Güvenlik güçlerinin özel birliklerinin kullanımına sunulan ATOK’a, İHA’dan gelen uydu verilerinin tim içinde paylaşılması, muhtemel drone tehditlerinin radar tarafından tespit edilip timdeki personele gösterilmesi gibi teknolojiler eklendi. Dünyanın en hafif ve ergonomik Pasif Dış İskelet Sistemi sayesinde de askeri personel tarafından taşınan 40 kilogramlık bir çanta 8 kilogram olarak hissedilecek.

Bayraktar TB2 SİHA’nın vurduğu tüm askeri araçlar açıklandı Türkiye’nin yerli ve milli savunma sanayi hamlesinin öncü şirketlerinden Baykar, tüm dünyanın gündeminde. Önce Dağlık Karabağ Savaşı’nda Azerbaycan’a Ermenistan karşısında önemli zaferler sağlayan yerli SİHA’lar şimdi de Ukrayna’ya Rusya işgali karşısında kritik çatışmaları kazandırtıyor. Peki, şimdiye kadar Bayraktar TB2 SİHA tarafından kaç askeri araç imha edildi? İşte cevabı…

Ukrayna Rus ordusunun asker kaybının 49 bini geçtiğini açıkladı Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun son 24 saatte çoğunluğu Donetsk ve Krivorizkiy bölgesinde olmak üzere 350 askerini kaybettiği belirtildi.