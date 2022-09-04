Türkiye Gazetesi

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Bülbül Sokak’ta meydana gelen olayda bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntülerde, sokak içinde kaldırımda oturan biri erkek iki kişinin aralarında tartıştı. Yaşanan tartışmada öfkelenen erkek şahsın kadına şiddet uyguladı.

Tartışmanın büyümesiyle şahsın kaldırımda oturan kadına doğru yürüyüp iki eliyle tokat attığı ve kadının kendini korumaya çalıştığı görülürken bir süre daha sözlü olarak tartışma devam etti.



Öfkesine bir türlü hakim olamayan şahıs ise önce kadına kafa attı ardından da kadının karnına ve sırt bölgesine defalarca yumruk attığı anlar görülüyor ve görüntü burada sona eriyor.

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