Türkiye Gazetesi

Nizip ilçesine bağlı Hafızpaşa Mahalledi Dede Efendi Sokak’ta feci bir olay yaşandı. 2 yaşındaki S.D.'nin cesedi, evlerinin önünde park halinde bulunan aracın içerisinde ölü bulundu.

KAYIP OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Çocuğun kayıp olduğu ileri sürülürken havasız kalması nedeniyle hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Çocuğun yapılan otopsi işlemlerinin ardından mahalle mezarlığına defnedildiği öğrenildi.

Sosyal medyada tıklanma rekoru kırdı… Gaziantep'te çekilen görüntü insanlık ölmemiş dedirtti Gaziantep’te ailesine katkı sağlamak için sokaklarda simit satan 15 yaşındaki Muhammet Enes Kartal’ın, veresiye aldığı simitlerden birini hiç düşünmeden aç sokak hayvanlarını verdi. Görüntüler sosyal medyada tıklanma rekoru kırdı.