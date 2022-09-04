Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz hafta İstanbul Şişli'de lüks bir cip, trafik kazasına karıştı. İddiaya göre, trafik ışıklarına geldiğinde kırmızı ışık yanmasına rağmen süratli olduğu için frene basmayan sürücü, yaya geçidinden geçen 63 yaşındaki Hayrettin Korkmaz'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle havalanarak metrelerce uzağa savrulan Korkmaz, ağır şekilde yaralandı.

Kazaya karışan lüks cipin ise Galatasaray'ın Fransız takımı Nantes'e kiraladığı ünlü futbolcu Mustafa Muhammed'e ait olduğu ortaya çıktı. Arkadaşının cipini kullanan Mısır uyruklu Amr Elboushi'nin kazasının ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri ağır yaralı Hayrettin Korkmaz’ı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen adamın, yoğun bakım servisinde uyutulduğu ve ameliyata alınacağı öğrenilmişti.

HAYAT MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Korkmaz, olayın ertesi günü özel bir hastanede ameliyata alındı. Yoğun bakım servisinde yaklaşık 1 hafta tedavi gören Hayrettin Korkmaz, kalbinin durması sonucu hayatını kaybetti. Hastanedeki işlemlerin ardından cenazesi ailesi tarafından teslim alınan Korkmaz, Hasköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Kazaya karışan araç, çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.

SÜRÜCÜ SERBEST BIRAKILDI

Öte yandan polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tutmuş, çalışmaların ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürülen sürücü Elboushi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı.

Kaza geçiren Mine Tugay ‘Kasksız kullanmayın’ diyerek herkesi uyardı Zalim İstanbul, Medcezir, Çilek Kokusu gibi dizilerde rol alan başarılı oyuncu Mine Tugay bisiklet kazası geçirdi. Tugay, sosyal medya hesabından video paylaşarak sevenlerine uyarı yaptı. Kolu yaralanan oyuncu “Bu da böyle bir anı oldu. Sakın kasksız bisiklet kullanmayın. O kask kafamda olmasaydı şu an başka şeyler olurdu. Sakın!” diyerek sevenlerini uyardı” dedi.