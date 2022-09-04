Türkiye Gazetesi

Mersin’in en doğusunda bulunan Tarsus ilçesinde, belediye il olmak için kampanya başlattı. Tarsus Belediyesi tarafından 22 oda 58 medya kuruluşunun desteği ile hayata geçen ‘İl’le de Tarsus’ projesinin lansmanı düzenlendi. Proje kapsamında 'İl’le de Tarsus' web sitesi ve yakında faaliyette olacak uygulamalar da tanıtıldı. Web sitesi üzerinden Tarsus’un il olması için imza kampanyası başlatıldı.

İL OLMAK İÇİN İMZA TOPLANIYOR

Tarsus Belediyesinin sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla, vatandaşların 'illedetarsus.com' adresini ziyaret ederek Tarsus’un il olması yolunda imza verebilecekleri belirtildi. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ile karşılanan imza kampanyası için sosyal medyada da yorumlar yağdı. Başkan Bozdoğan’ın gönderisine yorum yapan vatandaşlar, ‘’Her zaman tam destek, Tarsus il olacak’’, ‘’İmza kampanyası çok iyi düşünülmüş, bizler de katkı vereceğiz’’,’’ İl’le de Tarsus için bir imza da bizden’’ yorumları yapıldı.

KAMPANYAYA DESTEK BÜYÜK

Vatandaşlarca ilgiyle karşılanan kampanya hakkında açıklamalarda bulunan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Oda başkanlarımız, sanatçılarımız, medya kuruluşlarımız ve diğer tüm destekçilerimizin yanı sıra vatandaşlarımız da bu süreçte imza vererek Tarsus’u il yapmak için desteklerini gösterebilecek. Şu an tam da birlik olma zamanı. Hep beraber bu platformda sesimize ses olalım. 'İlledetarsus.com' üzerinden imza vererek Tarsus’a il olma yolunda katkı verebilirsiniz" dedi.

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