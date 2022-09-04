Türkiye Gazetesi

Kaza, sabah saat 03.30 sıralarında Kepez ilçesi Şehit Üsteğmen Gökhan Korkut Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 17 yaşındaki Ali Efe Uçak idaresindeki motosiklet, kontrolden çıkıp yol kenarındaki kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet yaklaşık 150 metre sürüklendi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen yakınları ise sinir krizi geçirdi. Gözyaşlarına boğulan gencin abisinin, "Efe, Efe! Komiserim Efe'yi kaldırın. Annem görmesin. Ne olur kaldırın. Daha bugün yeni maaşını aldı, bana gelerek sana ne alayım dedi" demesi adeta yürekleri dağladı.

POLİS ÖNLEM ALDI

Olay yerine gelen polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem alırken, Uçak'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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