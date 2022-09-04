Türkiye Gazetesi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde müstakil bir evde yangın çıktı. Alevlerin arasında kalan bir kadın, ikinci kattan aşağı atlayarak canını kurtadı. Yangın Turgutreis Mahallesi 7071 Sokak’ta bir evde çıktı. Kısa sürede büyüdü, yükselen dumanlar geniş bir alandan görüldü.

YANAN KADIN KENDİNİ AŞAĞIYA ATTI

Yangında evde alevlerin arasında kalan Muhterem Tokgöz isimli kadın binadan aşağı atlayarak yaralandı. Vücudunda yanıklar olduğu öğrenilen 65 yaşındaki kadın olay yerine sevk edilen sağlıkçılar tarafından hastaneye kaldırılırken, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yangında itfaiye ve Aya Arama Kurtarma ekipleri yangını söndürebilmek için büyük çaba harcadı.

Uzun uğraşlar sonucu yangın söndürülerek soğutma çalışması yapıldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme yapıldı.

Sultangazi'de korku dolu anlar: Yangında mahsur kalan anne çocuğunu aşağı attı Sultangazi’de bina girişinde elektrik panosundan yangın çıktı. Yangın merdivenleri ve koridorları kara dumanlar sararken binada mahsur kalan bir kadın, çocuğunu kurtarmak için 1. kattaki evin balkonundan aşağıya bıraktı. Çocuk sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Beiktaş'ta Sait Çiftçi Devlet Hastanesi'n ek hizmet binasında yangın çıktı Beşiktaş'taki Sait Çiftçi Devlet Hastanesi'nin ek hizmet binasındaki elektrik panosundan yangın çıktı. İçerdekiler tahliye edilirken, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.