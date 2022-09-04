Kumluca'ya bağlı turizm bölgesi Adrasan’da çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangın, saat 16.45 sıralarında Adrasan Mahallesi Sazak yolu girişinde bulunan ormanlık alanda çıktı. Ormandan yükselen dumanları gören tatilciler durumu hemen yetkililere bildirdi.
HAVADAN KARADAN MÜDAHALE EDİLDİ
İhbarın ardından bölgeye yangını söndürmek için 9 helikopter, 9 uçak, 20 arazöz ve 200 personel yönlendirildi. Ekiplerin turizm bölgesinde çıkan yangını havadan karadan müdahalede bulundu.
Denizden hava araçları ile alınan su yangın üzerine bırakıldı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangını ekiplerin karadan soğutma çalışması devam ediyor.
Manisa'daki orman yangını kontrol altında Manisa'nın Kula ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın yaklaşık 2 saat sonra kontrol altına alındı. Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kahramanmaraş'ta orman yangını Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.