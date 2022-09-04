Türkiye Gazetesi

Hatay’ın Payas ilçe sahilinde denize girdikten sonra gözden kaybolan gencin cesedi 5 kilometre uzaklıkta karaya vurmuş halde bulundu. Gaziantep’ten Hatay’ın Payas ilçesine misafir olarak geldiği belirtilen ve arkadaşları ile birlikte akşam saatlerinde denize giren Ali Mantar (27) adlı genç bir süre sonra gözden kayboldu. Haber verilmesi üzerine kıyıdan ve denizden Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıç ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı.



Gece saatlerinde ara verilen arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı. Saatler süren arama çalışmaları neticesinde talihsiz gencin cansız bedeni denize girdiği yerden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan Dörtyol ilçe sahili Öğme iş mevkiinde kıyıda dalgalar arasında bulundu. Gencin cenazesi otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı.

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