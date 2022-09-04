Türkiye Gazetesi

Son dönemde telefon dolandırıcılığı giderek artarken, binlerce vatandaş kaptırdıkları paralar nedeniyle mağdur oldu.

Emniyet güçleri sık sık vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunurken, Sivas'ta bir grup dolandırıcı telefon dolandırıcılığı işini büyütüp kendilerine çağrı merkezi kurdu.

TEK TEK ARAYIP DOLANDIRDILAR

Çarşıbaşı Mahallesi'nde bulunan bir iş hanına çağrı merkezi kuran dolandırıcılar, farklı illerde ikamet eden vatandaşları telefonla arayıp "yasal olmayan sitelerden bahis oynadıklarının tespit edildiği, yasal süreç ile icra takibinin başlatıldığı" yalanını söyleyerek hesaplarına para aktarımı yapılmasını sağladı.

Mağdurlardan gelen ihbar ile hareket geçen emniyet güçleri, şüphelilerin "çağrı merkezi" olarak görünen iş yerini dolandırıcılık faaliyetleri kapsamında kullandıklarını, telefon ile ulaştıkları mağdurların iki farklı kişiye ait hesaba para göndermelerini sağladıklarını tespit etti.

12 MAĞDUR... 66 BİN LİRALIK VURGUN

Farklı illerde tespiti edilen 12 mağdurun ifadesine başvuran polis ekipleri, vatandaşların 66 bin 650 lira dolandırıldığını belirledi.

Polis, dolandırıcılık olayını A.Ö, M.T. ve T.T'nin organize ettiğini, paraların da Mardin'de yaşayan G.A. ve Y.A'nın hesaplarına gönderildiğini tespit etti.

20 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Mardin ve Sivas'ta eş zamanlı operasyon düzenleyen polisler, 16'sı çağrı merkezinde çalışan 20 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerden 17'si emniyetteki işlemlerinin ardından salıverilirken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ö. tutuklandı, M.T. ve T.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çok sayıda dijital materyale el koyan polis, firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Dolandırıcılar yeni taktik geliştirdi: Alıcı gibi geliyorlar 10 bin liralık katalizörü şimşek hızıyla çalıyorlar İkinci el araç satışlarında dolandırıcıların yeni oyunu ortaya çıktı. Ankara’da son iki haftada mağdurların sayısı hızla artıyor. Mağdurlar ve uzman isim araç alırken de satarken de başından ayrılmayın diyor. Dolandırıcılar, ikinci el alım-satım sitesi üzerinden gözüne kestirdikleri temiz ikinci el araçların 8 bin liralık katalizörünü 7 dakika içinde çalarak yerişine 100 liralık yan sanayi ürün takıyor.

İkinci elde iade görünümlü dolandırıcılık Ülkemizde giderek büyüyen ikinci el sektöründe dolandırıcılık vakaları da artıyor.

Dolandırıcıların yeni yöntemi: E-DEVLET mesajı ile ‘kart aidat iadesi’ Dolandırıcıların yöntemlerine bir yenisi eklendi bu sefer de vatandaşlara E-DEVLET’ten ‘kart aidat iadesi’ adı altında yanıltıcı SMS ile verilen linke tıklanılmasını sağlayarak kullanıcıların bilgisini almayı amaçlıyor.