Türkiye Gazetesi

Kayseri Melikgazi ilçesi İldem Cumhuriyet Mahallesi, Dündar Taşer Caddesi'nde akşam saatlerinde cinayet işlendi. Cadde üzerindeki aracının içinde oturan H.K'ye tabancayla ateş açıldı. Saldırgan kaçarken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekpiler, yaptığı kontrolde H.K'nin öldüğünü belirledi.

Polisin peşine düştüğü şüpheli B.B. kısa bir süre sonra emniyete gidip teslim oldu. B.B. sorgusunda "Oğlum Y.E.B. 17 Ağustos bir kavgada bıçaklanarak öldürüldü. Ben de bugün katilin ağabeyi H.K'yi vurdum" dedi. Zanlının sorgusu sürerken ceset morga kaldırıldı.

İntikam cinayeti: Kaçarken kanlar içinde yere yığıldı Etiler’de bir eczanede çalışan 18 yaşındaki genç katilinden kaçarken kanlar içinde yere yığıldı. İntikam cinayeti olduğu belirlenen feci olay kameralara anbean yansıdı.

Patronun işçisiyle 'işe düzenli gelme' kavgası cinayetle bitti! Balıkesir’de patronun yanında çalışan usta ile işe düzenli gelme meselesi yüzünden çıkan tartışma cinayetle bitti. Çalışanın evine giden patron, ustayı tüfekle vurup öldürdü.