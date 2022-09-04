Çaycuma ilçesinde yaşayan, H.B.Y. (30), gece saatlerinde balkonda bileklerini keserek intihar etti.
Ailesi şehir dışında olan gencin cansız bedeni, sabah akrabaları tarafından bulundu.
Olay yerine polis, 112 Acil Servis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.
Gencin cansız bedeni, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Çaycuma
Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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