Türkiye Gazetesi

Adana'da belediye otobüsü otomobillr kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilin sürücüsü araçta sıkışarak can verdi. Otobüsteki yolcuların da yaralandığı öğrenildi.

Kaza, akşam saatlerinde Karataş ilçesi Adana Karayolu üzerinde meydana geldi.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen belediye otobüsü ile İsmail Şeker yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, otomobil sürücüsü Şeker'in hayatını kaybettiğini belirledi.

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Otobüste yaralanan çok sayıda yolcu ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Araçta sıkışarak hayatını kaybeden talihsiz adamın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.