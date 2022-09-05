Türkiye Gazetesi

Erzincan'da binanın üçüncü katındaki balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aslanlı Mahallesinde yaşanan acı olayda üçüncü kattki evin balkonundan düşen 2 yaşındaki Ö.A.G. ağır yaralandı.

Talihsiz çocuk yakınları tarafından Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı göz ve acil ek hizmet binasına götürüldü. Burada yapılan ilk müdahale sonrası ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Ö.A.G, kurtarılamadı.

Annesinin üzerlerine kapıyı kilitlediği 6 yaşındaki çocuk balkondan düştü Annesinin üzerlerine kapıyı kilitlediği çocuk, oyun oynarken balkondan düştü.

Kahreden olay! Kurşunlardan kaçarken balkondan ölüme atladı Tekirdağ'da eşinden gördüğü şiddetten kaçmak isteyen bir kadın, evinin üçüncü katından atladı.

Balkondan düşen Ukraynalı modelin sevgilisi: Kilolu olduğu için tutamadım Balkondan düşerek ölen Ukraynalı model Anzelika Srabiants’ın davası başladı. Sevgilisini ittiği iddiasıyla tutuklanan Burak Ercan, hakkındaki suçlamaları reddetti. Ercan, balkondan sarkan Srabiants’ı kurtarmak için uğraştığını ancak kilolu olduğu için başaramadığını söyledi.