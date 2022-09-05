Türkiye Gazetesi

Öğleden sonra arkadaşlarıyla serinlemek için Kahta Çayı’na giren Mustafa Batmaz (30), boğulma tehlikesi geçiren arkadaşını fark edince onu kurtarmak için hemen müdahale etti.

Arkadaşını kurtardıktan sonra bu defa da kendisi akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Durumu fark eden arkadaşları ilk önce arama kurtarma çalışması yaptı.

Başarısız olunca ihbarla olay yerine 112 Sağlık Ekipleri ile Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Dalgıç Ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen dalgıç ekiplerinin 4 saat süren çalışmasının ardından Mustafa Batmaz’ın cansız bedenine ulaşıldı.

Sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalede Mustafa Batmaz’ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Mustafa Batmaz’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kahta Devlet Hastanesi Morgu’na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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