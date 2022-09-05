Türkiye Gazetesi

Anne karnındayken, kalbinde kanın akciğerlere taşınmasını sağlayan akciğer atardamarlarının bulunmadığı ve delik olduğu tespit edilen Uzay Şimşek bebek, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinin perinatoloji, çocuk kardiyoloji ve çocuk kardiyoloji yoğun bakım ekibinin süreci birlikte yürütmesi ve doğduktan sonra rahatsızlığına hızlıca müdahale edilmesi sonucunda, sağlıklı bir kalple yaşama şansına kavuştu.

Anne Damla Şimşek’in hamilelik sürecinde yaptırdığı düzenli kontroller esnasında, perinatoloji doktorları Uzay bebeğin kalbinde bir sorun fark etti.

Bunun üzerine doktorlar, bebeğin takibini, çocuk kardiyologlarıyla birlikte yürüttü. İncelemelerde, Uzay bebeğin, “pulmoner arter” olarak adlandırılan, kanın kalpten akciğerlere taşınmasını sağlayan kan damarlarının gelişmediği ve kalp odacıkları arasında delik bulunduğu anlaşıldı.

Doğum gerçekleştiğinde oksijen satürasyonu çok düşük olan Uzay bebek, hemen çocuk kardiyoloji yoğun bakımına alındı. Beş gün sonunda anjiyosu yapılan bebeğe, stent yerleştirildi.

Süreci takip eden hekimler, bu tür kompleks vakalara anne karnında tanı konulmasının, takibinin tam donanımlı hastanelerde yapılmasının ve bebeğe doğumdan sonra hızlı müdahale edilmesinin, yaşam süresinin uzatılması açısından önemli olduğuna dikkati çekti.

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