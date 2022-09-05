Türkiye Gazetesi

Meteoroloji son dakika uyarısında bulundu, kuvvetli sağanak ve fırtına beklenen kentleri listeledi. 5 Eylül 2022 hava durumu nasıl olacak sorusunun cevabını veren Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), önümüzdeki beş günün raporunu yayımladı. Sonbahar mevsiminin ilk günlerinde hava serinleyecek, birçok kentte kuvvetli sağanak etkili olacak. Yapılan uyarıda yağmur nedeniyle vatandaşların sel, su baskını, yıldırım ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

5 EYLÜL 2022 HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; İstanbul dahil Marmara’nın güney ve doğusu, Karadeniz, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Konya, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların; Samsun, Giresun ve Sinop çevreleri ile Kastamonu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ordu ve Samsun'da yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının ise 2 ila 6 derece azalacağı, kuzey kesimlerde mevsim normalleri altına, diğer yerlerde ise mevsim nomralleri civarına ineceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği öngörülüyor.

MGM, 5 Eylül 2022 hava durumu tahmin haritasını paylaştı

4 KENTE SARI, 4 KENTE TURUNCU UYARI

Artvin, Ordu, Rize ve Samsun için turuncu kodlu uyarı veren Meteoroloji, Giresun, Kastamonu, Sinop ve Trabzon için de sarı kodlu uyarı verdi. Bu illerde yaşayanların sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği bildirildi.

İstanbul, Ankara ve İzmir dahil bazı illerde günün en yüksek sıcaklıkları ve hava durumu şöyle;

İSTANBUL °C, 26°C: Parçalı bulutlu, yerel sağanak yağışlı

ANKARA 17°C, 28°C: Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 32°C: Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 33°C: Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ADANA °C, 35°C: Az bulutlu ve açık

BURSA °C, 28°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 26°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli, doğu içlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 29°C: Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 28°C: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

SAMSUN °C, 24°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olarak kuvvetli, doğu kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 37°C: Az bulutlu ve açık

Meteoroloji ve AFAD’dan sarı ve turuncu uyarı: İlleri tek tek saydı Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, AFAD, yarın Doğu ve Orta Karadeniz'de beklenen sağanak yağışa karşı uyarıda bulundu. Meteoroloji'nin verilerine göre 8 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yayımlandı. AFAD yağışlarla ilgili sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.