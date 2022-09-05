Türkiye Gazetesi

İki arkadaşın telefondaki mesajlaşması tartışmaya dönünce olan oldu. İzmit ilçesi Sepetçi Mahallesinde meydana gelen olayda arkadaş olduğu öğrenilen S.K ve M.S cep telefonlarıyla mesajlaşırken bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı.

Tartışmanın yüz yüze devam etmesi üzerine M.S., yanındaki tabancayla S.K’nın ayak bileğine bir el ateş etti.

YAKALANDI VE GÖZALTINA ALINDI

Silah sesini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan S.K., sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. M.S. ise jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle bazı plajlarda denize girilmesine izin verilmiyor.

Elon Musk’ın hayali Kocaeli'de gerçek oldu Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bir firma, Elon Musk'ın hayalini gerçekleştirerek, altyapısı olmadığı için internet hizmeti alamayan ev ve iş yerlerine, çok kısa bir sürede internet hizmeti götürüyor. Firma, internet hizmetini geleneksel altyapıdan bağımsız bir şekilde, antenler vasıtası ile taşıyor.

Günün en acı karesi Kocaeli'den geldi! Kocaeli’den kahreden bir haber geldi. Traktörle tarım aleti arasında sıkışan adam feci şekilde can verdi.