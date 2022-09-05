Türkiye Gazetesi

Bitlis’in Tatvan ilçesinde farklı bölgelerde çekilen görüntüler paniğe neden oldu. Devasa hortumlar izleyenleri şaşkına çevirdi. Kısa bir süre sonra etkisini kaybeden hortumlar yerini toza bıraktı.

Havalanan toz etrafa saçıldı. Metrelerce yüksekliğe ulaşan hortumlar vatandaşlar tarafından anbean kaydedildi. Hortumun etkisini kaybetmesi nedeniyle olumsuz bir durum yaşanmadığı kaydedildi.

Çin'i hortum felaketi vurdu: 1 ölü, 25 yaralı Çin'ide etkili olan kasırga nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi de yaralandı.