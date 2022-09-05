Türkiye Gazetesi

İstanbul'un trafiği meşhurdur ve bu trafikten magandalar hiçbir zaman eksilmiyor. Trafikte araç önü kesmeden sürücü darp etmeye kadar birçok dehşet veren olay yaşanıyor. İşte tam da bu noktada yine trafikte buna benzer örnek bir olay daha yaşandı. Dün öğle saatlerinde Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi’nde meydana gelen olayda motosikletiyle trafikte seyir halindeki olan bir genci, bir cipin sürücü sıkıştırdı. Genç ile sürücü arasında çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü.

GENCİ SİLAHLA KOVALADI, TEHDİTLER YAĞDIRDI

Genç o anları kayda alırken, araçtan silahla inen şahıs kovalamaya başladı. Gence tabancayla vurarak yaralayan şahsı, tehdit ve küfürler savurarak telefonuna müdahale etti. Genç darp edildiği o anları cep telefonuyla görüntüledi. Polis magandanın peşine düştü.

Trafikte bir maganda başka bir sürücüye küfürler ettikten sonra aracın camını kırdı. O anlar anbean yansıdı.

ÖNÜNÜ KESTİ YETMEDİ AYNASINI KIRDI

TEM Otoyolu Başakşehir Bahçeşehir-Esenkent yolunda önceki hafta Perşembe günü saat 06.30 sıralarında yaşanan olayda ise Zülfikar E. (49)otomobiliyle seyretmeye başladı. Bir süre sonra arkasından seyreden bir başka otomobil sürücüsü, Zülfikar E.’ye selektör yapmaya başladı. Bunun üzerine lastiğinin havasını inmiş olabileceğini düşünen Zülfikar E., yavaşlayarak sürücüyle konuşmak istedi. Aracından inen sürücü, bir anda bağırarak Zülfikar E.’ye ağır küfürler etmeye başladı. Adamın kapıları kilitlemesi üzerine şahıs araca tekme atarak çatlattı.

POLİS PEŞLERİNDE

Zülfikar E.’nin cep telefonuyla kayıt almaya başlaması üzerine şahıs son bir tekme attıktan sonra aracına binerek uzaklaştı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı. Olayın ardından Zülfikar E., Bahçeşehir Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayette bulundu. Aracında yaklaşık 3 bin lira hasar oluşan adama dehşeti yaşatan magandanın yakalanması için polis çalışma başlattı.

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