Türkiye Gazetesi

Seyir halindeki araç kontrolden çıkınca korkunç kaza kaçınılmaz oldu. TEM Otoyolu Gerede ilçesi bariyerlerinde meydana gelen feci kazada Ankara istikametinden gelmekte olan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 16 SZ 425 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün kontrolünden çıktı.

ARAÇ BARİYERLERE SAPLANDI

Kontrolden çıkan araç, gişe girişinde bulunan beton bariyerlere adeta ok gibi saplandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ ÖLDÜ, 1 YARALI

Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerince, araç içerisinde sıkışan kişiler sıkıştıkları bölgeden kurtarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 1 kişi ise hastaneye kaldırılırken, konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

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