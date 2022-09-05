Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Marmara'da rüzgarın bugün öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın bugün saat 12.00 ile yarın 23.50 arasında etkili olması, daha sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Vatandaşların, ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olması gerekiyor.

Meteoroloji'den 8 kente sarı ve turuncu kodlu uyarı! Sel, su baskını, yıldırım ve heyelana dikkat (5 Eylül 2022 hava durumu) Meteoroloji 5 Eylül 2022 hava durumu tahminlerini açıkladı, kuvvetli sağanak beklenen iller belli oldu. Karadeniz bölgesindeki 8 kent için sarı ve turuncu kodlu uyarı veren Meteoroloji, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de de kuvvetli rüzgar beklendiğini duyurdu. Sağanaklar bugün İstanbul dahil Marmara, Karadeniz, ve Batı Akdeniz'de etkili olacak. İşte il il hava durumu tahminleri...