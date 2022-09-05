Türkiye Gazetesi

Sokak köpeği dehşeti son dönemlerde Türkiye'de tehlike saçan konulardan biri haline geldi. Gaziantep'te 4 yaşındaki minik Asiye oynadığı site bahçesinde bulunan köpeklerin saldırısına uğramıştı. Saldırıda ağır yaralanan küçük kız bir süre tedavi gördükten sonra sağlığına kavuşabilmişti. Ancak Antalya'da köpek saldırısına uğrayan 9 yaşındaki Mahra Melin, Asiye kadar şanslı değildi.

Saldıran köpeklerden kaçmak isterken kamyonun altına giren Melin'in bacağı ağır hasar görmüştü. Hastanede tedavi altına alınan Mahra Melin burada bir süre tedavi gördükten sonra hayatını kaybetmişti.

Saldırılar hemen hemen her gün yaşanırken bir yenisi de Ankara'da yaşandı. Ankara Üniversitesi Dışkapı Yerleşkesinde sokak köpekleri 3 kişiye saldırdı.

ÖĞRENCİLER CANLARINI ZOR KURTARDI

Saldırıya uğrayan öğrenciler canlırını zor kurtardı. Herhangi bir yaralanma olmazken yaşanan korku dolu anlar cep telefonu tarafından görüntülendi.

Sokak köpeği dehşeti! Bu kez küçükbaş hayvanları telef ettiler Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde sokak köpekleri insanların geçim kaynağı olan 3 keçiyi gündüz vakti parçaladı.

Dehşet! Sokak köpeğini vurmak isterken 3 çocuğu vurdu Sakarya’da bir şahıs, sokak köpeğini vurmak isterken 3 çocuğu vurup yaraladı.

Çığlıklarına mahalleli toplandı: Batman'da sokak köpeği kız çocuğuna saldırdı Batman’ın Kozluk ilçesinde yolda yürürken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan kız çocuğu, çığlık atarak yola fırladı. Yaşanan korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.