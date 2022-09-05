Türkiye Gazetesi

Temizlik işçisinin ölümü yakınlarını yıktı. İşini her zamanki gibi yapan Sezai Nalbant'ın bindiği çöp kamyonu sonu oldu. Geçtiğimiz hafta Karaelmas Mahallesi'nde meydana gelen acı olayda temizlik görevlisi Sezai Nalbant görev yaptığı sırada, çöp kamyonundan düşerek ağır yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Sezai Nalbant'a ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. Hastanede tedavi gören Nalbant yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sezai Nalbant Merkeze bağlı Kumtarla köyünde ikindi namazına müteakiben yapılacak cenaze törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

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