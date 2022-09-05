Türkiye Gazetesi

Fırat Mahallesi'nde oturan Fatih ve Hatice Yılmaz çifti, beşiz kızları Tenzile, Rabia, Havva, Berfin ile Hiranur'un bir süre önce İbrahim Çeçen İlköğretim Okulu'na kayıtlarını yaptırdı. Millî Eğitim Bakanlığınca (MEB) anasınıfı ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için düzenlenen uyum eğitimi için, evlerinde büyük heyecanla hazırladıkları çantalarını sırtlarına alan beşizler, ebeveynleriyle okula gitti.

ARKADAŞLARIYLA TANIŞIP KAYNAŞTILAR

Okulun bahçesinde arkadaşlarıyla tanışıp oyunlar oynayan çocuklar, daha sonra sınıflarına geçerek sıralarına oturdu. İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek de okulu ziyaret edip beşizlerle bir araya geldi. Çocuklarla sohbet eden Kökrek, okuldaki öğrencilere kek ve meyve suyu ikram etti. Kökrek, gazetecilere, il genelinde 25 bin öğrencinin 1. sınıf ve anasınıfına başladığını söyledi.

BEŞİZ ÖĞRENCİ İLK DEFA KARŞILAŞIYORUZ

Öğrencilerin okula geldikleri için sevinçli olduklarını ifade eden Kökrek, "Bir haftalık süreç içerisinde öğrenciler uyum eğitimi alacaklar. Uyum eğitiminin içerisinde velilerimiz ve öğrencilerimize yönelik rehberlik çalışmaları, okulun iç ve dış mekanlarının ziyaret edilmesi, gezdirilmesi gibi aktiviteler olacak. Beşiz öğrencilerimizin birinci sınıfa başlıyor olması bizi çok mutlu etti. Öğrencilerimiz ve aileleriyle tanıştık. Beşiz öğrencilerimizle ilk defa karşılaşıyoruz." diye konuştu.

Ders zili 12 Eylül’de çalıyor! Son bir hafta kala çocukları okula hazırlamanın 6 etkili yolu Okulların açılmasına sayılı günler kaldı, pek çok anne baba çocuklarının okula uyumunu kolaylaştırmanın yollarını arıyor. Peki, ebeveynler çocuklarını okula hazırlamak için ne yapmalı? Uzmanı önemli bilgiler paylaştı.