Türkiye Gazetesi

Sivas’ın Gemerek ilçesinde şaşkınlığa neden bir olay yaşandı. Yaşananlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Sızır kasabası Çatal say mevkiine piknik yapmaya giden Cihan Göksu, gördüğü manzara sonrasında anında cep telefonuna sarıldı.

KUŞUN ÇIRPINIŞ SESİNE GİTTİ

Bir kuşun çırpınış sesini duyan Cihan Göksu, cep telefonu kamerasına sarıldı. Cep telefonunun kamerasını açan Göksu, adeta ağaçların arasında kamufle olmuş yılanın kuşu yuttuğu anları kayda aldı. O anları kaydeden Cihan Göksu, “Pikniğe gitmiştim, o esnada kuşun feryatlarını duydum. Bir anormallik var dedim. Kontrol etmek için gittim, yılan kuş yavrusunu yuvadan alıyordu. Yerken de çektim” dedi.

Şanlıurfa'da piknik faciasında ölü sayısı 3’e yükseldi Şanlıurfa’da piknik faciasında baba ve kız hayatını kaybetmişti. Faciada durumu ağır olan küçük çocuk Mehmet Kahraman da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.