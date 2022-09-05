Türkiye Gazetesi

Serinlemek için denize giren genç imamdan acı haber geldi, ailesi resmen yıkıldı. Trabzon’un Arsin ilçesine bağlı Güzelyalı mevkinde dün akşam saatlerinde arkadaşları ile birlikte denize giren Abdüllatif Kıraç (23) bir süre sonra dalgalara kapılarak kayboldu.

BAYBURT'TA GÖREV YAPIYORDU

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler tarafından arama çalışması başlatılırken, dalgaların şiddetinden dolayı güçlükle yürütülen arama çalışmalarında Bayburt'un Demirözü ilçesine bağlı Çakırözü köyünde imam olarak görev yapan Abdüllatif Kıraç’ın cansız bedenine ulaşıldı.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığı bağlı DEGAK Özel Timi-02 Komutanlığı ekiplerinin arama-kurtarma çalışması ile cansız bedenine ulaşılan Kıraç’ın cenazesi Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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