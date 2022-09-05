Türkiye Gazetesi

Sosyal medyada başlayan sokağa taşınınca kanlı bitti. Tatlıcılar birbirine girdi, satır ve bıçak darbeleri havada uçuştu. Emirdağ ilçe merkezi Uzun Çarşı girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçede lokma tatlı işi ile uğraşan Y.E.M. ve T.G., geçtiğimiz günlerde iş meselesi yüzünden sosyal medya üzerinden tartıştı.

İKİ TATLICI BİRBİRİNİ YARALADI

Taraflar bugün öğlen saatlerinde ise Uzun Çarşı girişinden karşılaşınca aralarında tekrar tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre, Y.E.M., yanındaki satırla T.G.’ye iki defa vurup ardından kaçtı. T.G., ise bacağı ve kolundan aldığı satır darbeleri ile kanlar içinde kaldı.

Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye polis ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri T.G.’yi ambulansla Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırdı.

Olay sonrası kaçan Y.E.M.’yi yakalamak içinse polis çalışma başlattı.

Afyonkarahisar feci iş kazası! Asansör boşluğunda can verdi Bursa'dan mobilya montajı yapmak için Afyonkarahisar'a giden genç canından oldu. Talihsiz fenç apartmanın asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar’da asker adaylarını taşıyan otobüs devrildi: 1 ölü, 38 yaralı Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde asker adaylarını taşıyan otobüs şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken 38 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da sivil eğitim uçağı zorunlu iniş yaptı Afyonkarahisar'da eğitim uçağının zorunlu iniş yaptığı bildirildi. Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan açıklamada 'Cessna 172 tipi eğitim uçağı uçuş esnasında zorunlu iniş yapmıştır. Herhangi can kaybının olmadığı kazada, maddi hasar meydana gelmiştir.' bilgisi verildi.