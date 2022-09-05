Türkiye Gazetesi

Muğla'nın Ula ilçesi dünden bu yana beşik gibi sallanıyor. Dün akşam saatlerinde 3,9 ve 2,9 büyüklüğündeki depremlerin yanı sıra birçok ufak sarsıntı da meydana geldi. Bölgede meydana gelen depremler sonrası Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

"MUĞLA GÜNEYİ KIPIR KIPIR"

Dün akşam saat 20.00'da 2.9 büyüklüğünde, saat 20.47'de ise Muğla'nın Ula ilçesinde 3.9 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, "Dün geceden beri Muğla güneyi kıpır kıpır" direk, bölgede 1 ila 3 büyüklüğü arasında çok sayıda deprem olduğunu dile getirdi.

Prof. Dr. Görür, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Muğla-Yatağan ile Gökova graben fay sistemlerinin kesişim yerinde. Bir zamandan beri süre gelen Helen dalma-batma zonunun Ege’de oluşturduğu gerilmenin bir göstergesi."

MUĞLA'DA BİR DEPREM DAHA

Öte yandan Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı, Muğla’nın Ula ilçesinde bir deprem daja meydana geldiğini duyurdu. Depremin büyüklüğü 3.6 olarak kaydedildi.

Son dakika! Van'da korkutan deprem Kandilli'den gelen son bilgilere göre, Van'ın Gürpınar ilçesinden 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi.

Muğla'da deprem oldu Son deprem haberi Muğla'dan geldi, AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre depremin büyüklüğü 3,9 olarak ölçüldü.