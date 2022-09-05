Türkiye Gazetesi

Temmuz ayında Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından şehit edilen Ömer Faruk Civelek'in nişanlısı yürekleri dağladı. Şehidin nişanlısı Fatmanur Çelikçioğlu, sosyal medya paylaşımında, “Yıllardır hayalini kurduğumuz o gün geldi de sen gelmedin. Canım eşim. Vatan uğruna yarım kaldı sevdamız. Ben sensiz bir hiç” ifadelerine yer verdi.

"BEN SENSİZ BİR HİÇ"

Geçtiğimiz Temmuz ayında Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından gerçekleştirilen taciz atışında Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek şehit düştü. Sakarya'nın Karasu ilçesinde toprağa verilen Şehit Ömer Faruk Civelek eğer şehit düşmeseydi 4 Eylül'de dünya evine girecekti. Kocaeli'de oturan Şehit Civelek'in nişanlısı Fatmanur Çelikçioğlu'nun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım, yürekleri dağladı.

Düğün davetiyesini sosyal medyadan paylaşan Çelikçioğlu, “Yıllardır hayalini kurduğumuz o gün geldi de sen gelmedin. Canım eşim. Vatan uğruna yarım kaldı sevdamız. Ben sensiz bir hiç” ifadelerine yer verdi.

Çelikçioğlu'nun paylaşımının ardından yüzlerce kişi de şehit nişanlısının acısını paylaştı.

Mardin'deki feci kazada şehit olan polisle ilgili kahreden detay ortaya çıktı Mardin'in Derik ilçesinde, kaza yapan araçlara müdahale edenlere tır çarpması sonucu meydana gelen kazada 19 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. Feci kazada şehit olan polis memuru Yahya Ergin ile ilgili ortaya çıkan ayrıntı ise yürek yaktı. 1 çocuk babası Ergin'in bir hafta önce Tekirdağ'dan Mardin'in Derik ilçesine tayin olduğu öğrenildi.