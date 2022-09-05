Türkiye Gazetesi

İstanbul’da yaşayan A.E. (35), eşini ve 3 çocuğunu bırakarak yasak aşk yaşadığı iddia edilen adamla birlikte Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine kaçtı. Gece eve giden M.E. isimli koca, eşini evde bulamayınca cep telefonuyla aradı. Telefonu açan kadın, iddiaya göre başkasını sevdiğini ve onunla birlikte yaşayacağını söyledi.

PİŞMAN OLUP EVİNE DÖNMÜŞTÜ

Annesi tarafından terk edilen 3 çocuğunu yanına alan M.E., İstanbul’dan, babasının çobanlık yaptığı Siverek ilçesine bağlı kırsal Çaylarbaşı Mahallesi Büyükoba mezrasına döndü. Şanlıurfa’da bir avukata giden M.E., eşine boşanma davası açtı. Cep telefonuyla eşini arayan M.E., gerekli imzaları atması için adliyeye gelmesini istedi. Adliyeye gitmeyen kadın, iki hafta sonra kocasını arayarak çok pişman olduğunu ve evine dönmek istediğini söyledi. Kocanın da razı olması üzerine yasak aşk yaşadığı şahsın yanından ayrılan A.E., Akçakale’den Siverek’e gitti.

NEHİR KIYISINDA ÖLDÜRDÜ

Bir süre Büyükoba mezrasında birlikte yaşayan çift, dün gece saatlerinde Fırat Nehri kıyısına gitti. Yanında getirdiği silahı çıkaran koca, eşine iki el ateş açtı. Jandarmayı arayan M.E., karısını vurduğunu söyledi. Olay yerine giden jandarma ekipleri kocayı gözaltına alırken, sağlık ekipleri ise yaptıkları kontrolde kadının öldüğünü belirledi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, kasten adam öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, kadın ise otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından Siverek’te defnedildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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