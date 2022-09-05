Türkiye Gazetesi

Kocaeli’de ikamet eden 90 yaşındaki Nihat B, Konya’ya gitmek için İzmit Tren Garı’na geldi. Yaşlı adam Yüksek Hızlı Trene binmek istedi ancak bileti olmadığı için alınmadı. Bunun üzerine Nihat B, raylara inerek yürümeye başladı. Vatandaşların ikazı sonucu harekete geçen güvenlik güçleri, şahsı 1 kilometre uzaklıkta yakalayabildi.

Ardından bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiye, demir korkulukları kırarak Nihat B’yi raylardan dışarı çıkardı. Yaşlı adam, sağlık ekiplerine teslim edildi. Herhangi bir sağlık problemi olmayan Nihat B, polis aracıyla evine götürüldü.

3 yıl sonra yeniden... Tarihi Orient Express treni İstanbul'a ulaştı 26 Ağustos’ta Paris’ten hareket eden tarihi Venice Simplon Orient Express treni İstanbul Bakırköy Garı'na ulaştı.

Zelenskiy duyurdu: Rusya tren istasyonunu vurdu! 15 ölü, 50 yaralı Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın düzenlediği roket saldırısında Chaplyne kasabasında bir tren istasyonunun isabet aldığını belirterek, saldırıda en az 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 50 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Kaynağı Eskişehir'de bulunmuştu... Çinli bilim insanlarından çığır açan 'uçan tren': Sıfır enerjiyle 120 kilometre gidiyor Çin’deki Jiangxi Bilim ve Teknoloji Üniversitesinden bir grup araştırmacı, ‘gökyüzü treni’ veya ‘uçan tren’ olarak adlandırılan enerji gerektirmeyen tren geliştirdi.