Türkiye Gazetesi

Sincan'ın Tandoğan Mahallesinde komşu kavgası feci sonla bitti.

Aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma başlayan iki komşudan biri, diğerini 3. kattaki evin balkonundan aşağı attı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı adam hastaneye kaldırıldı.

KOMŞUSUNU ATAN ADAMA LİNÇ

Mahalle sakinleri komşusunu aşağı atan şahsı linç etmek istedi.

Polis ekipleri saldırgan şahsı ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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