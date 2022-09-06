Türkiye Gazetesi

Şırnak Cizre ilçesine bağlı Kale Mahallesi'nde gece saatlerinde aile faciası yaşandı. Zeki Y. ile kayınbiraderi Reber Bilic arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Olaya Bilic'in iki kuzeni de dahil oldu. Tansiyon yükseldi, kavga çıktı. Zeki Y. belinden tabancasını çekip art arda tetiğe bastı. Kurşunlar Bilic ile kuzenlerine isabet etti.

Yapılan ihbar sonrası bölgeye zırhlı araçlarla polisler geldi. Ekipler, olay yerinde geniş güvenlik tedbiri aldı. Sağlık görevlileri yaptığı kontrolde kafasından vurulan Bilic'in öldüğünü belirledi. Yaralanan kuzenleri M.E.B. ve M.B ise hastaneye kaldırıldı.

Zeki Y. ile yanında bulunan iki kişi ise gözaltına alındı.

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