Türkiye Gazetesi

Şırnak’ın Cizre ilçesinde yaşanan olayda alacak verecek meselesi eniştenin kayınbiraderini öldürmesi ile son buldu. İlçeye bağlı Kale Mahallesi'nde iddiaya göre, alacak verecek meselesi yüzünden Zeki Y. ve kayınbiraderi Reber Bilic arasında tartışma çıktı. Tartışmaya Bilic'in iki kuzeni de dahil olunca olay silahlı kavgaya döndü. Çıkan kavgada cinnet getiren Zeki Y. belinden çıkardığı silahla kayınbiraderi Reber Bilic’i öldürdü, iki kuzenini de yaraladı.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Yaşanan kavganın ardından olay yerine zırhlı araçlarla çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Güvenlik güçleri olay yeri çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Silahlı saldırıda Reber Bilic kafasına isabet eden kurşunla olay yerinde hayatını kaybederken, kuzenleri M.B. ile M.B. olay yerine sevk edilen ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan iki kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Güvenlik güçleri bir kişiyi öldürüp iki kişiyi yaralayan Zeki Y.’yi ve olaya karıştığı iddia edilen iki şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

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