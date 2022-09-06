Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 8 kent için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu, kuvvetli sağanak beklenen iller belli oldu. Bunaltıcı geçen Ağustos'un ardından hava serinledi, mevsim normallerine indi. Vatandaşlar montları yavaş yavaş dolaplardan çıkarmaya başlarken Meteoroloji Genel Müdürlüğü kuvvetli sağanak beklenen ve sel ile heyelan riski olan illeri açıkladı. Ülkenin kuzey kesimlerinde beklenen sağanakla birlikte aynı zamanda fırtına da etkili olacak. Meteoroloji, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'yi uyardı.

BUGÜN (6 EYLÜL) HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara’nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Sivas çevreleri ve Akdeniz’in Toroslar kesiminde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Sinop çevreleri ile Ardahan'ın güney ve Kastamonu’nun kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

8 İL İÇİN 'TURUNCU' VE 'SARI' KODLU UYARI

Meteoroloji, 8 il için 'turuncu' ve 'sarı' kodlu uyarı yaptı. Yetkililer, bu illerde yaşayan vatandaşları ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

Meteorolojinin turuncu ve sarı kodlar uyardığı iller şöyle:

Turuncu: Ordu, Samsun.

Sarı: Artvin, Kastamonu, Rize, Sinop, Giresun, Trabzon.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6 Eylül 2022 hava durumu tahmin haritasını yayımladı.

SICAKLIKLAR 2-6 DERECE AZALACAK

Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 25

İstanbul: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 30

Adana: Parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlı 36

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 31

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 23

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 23

Erzurum: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38

Meteoroloji'den 8 kente sarı ve turuncu kodlu uyarı! Sel, su baskını, yıldırım ve heyelana dikkat (5 Eylül 2022 hava durumu) Meteoroloji 5 Eylül 2022 hava durumu tahminlerini açıkladı, kuvvetli sağanak beklenen iller belli oldu. Karadeniz bölgesindeki 8 kent için sarı ve turuncu kodlu uyarı veren Meteoroloji, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de de kuvvetli rüzgar beklendiğini duyurdu. Sağanaklar bugün İstanbul dahil Marmara, Karadeniz, ve Batı Akdeniz'de etkili olacak. İşte il il hava durumu tahminleri...