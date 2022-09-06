Türkiye Gazetesi

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesine bağlı Karacalar köyü yolunda feci bir kaza meydana geldi. Selim İzci’nin kullandığı ATV henüz belirlenemeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

AĞAÇLARA ÇARPARAK DURABİLDİ

Savrulan araç yol kenarında ağaçlara çarparak durabildi. Olayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler İzci’yi ambulans ile hastaneye kaldırdı. Ancak İzci yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.

85 yaşındaki gurbetçinin arsasını sahte kimlikle 3 milyon TL'ye sattılar Sahtekarlar, 12 yıldır hiç Türkiye'ye gelmeyen gurbetçinin arsasını sahte belgelerle müteahhitte sattı. Durumu öğrenen gurbetçinin akrabaları suç duyurusunda bulundu.