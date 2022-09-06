Türkiye Gazetesi

İş başındayken en acı tesadüfü yaşayan tamir görevlisi kaza yerinde karşılaştığı manzara ile resmen yıkıldı. Şanlıurfa - Mardin karayolunun Şanlıurfa çıkışında yaşanan acı olayda Ahmet Ertem’in kullandığı otomobil, Harran Üniversitesi yolunda çalışan ve yolcu almak için durakta duran Mahmut E.’nin kullandığı belediye otobüsüne arkadan çarptı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile yanındaki eşi Şükran Ertem, çağrılan ambulanslarla Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Her iki hastanede de müdahale edilen yaralılar kurtarılamadı.

OTOBÜSÜ TAMİRE GELDİ, ÖLENLERİN ANNE VE BABASI OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile yanındaki eşi Şükran Ertem, çağrılan ambulanslarla Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Her iki hastanede de müdahale edilen yaralılar kurtarılamadı.

Cenazeler otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa’da termometreler 45 dereceyi gördü: “Evden çıkamıyoruz” Eyyam-ı bahur sıcaklıkları yurtta etkisini sürdürmeye devam ediyor. Termometrelere Şanlıurfa’da 45 dereceyi gördü. Sıcaktan bunalan vatandaşlar kendilerine gölgelik alan arıyor.

Şanlıurfa'da piknik faciasında ölü sayısı 3’e yükseldi Şanlıurfa’da piknik faciasında baba ve kız hayatını kaybetmişti. Faciada durumu ağır olan küçük çocuk Mehmet Kahraman da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da 2 genç sulama kanalında boğuldu Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sulama kanalına giren 2 genç boğuldu.