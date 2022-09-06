Türkiye Gazetesi

Ankara'da çıkan yangın yürekleri ağza getirdi ama korkulan olmadı. Çıkan yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Dumanlar, Ankara'nın pek çok noktasından da görüldü.

İtfaiye ekiplerinin yangını soğutma çalışmaları devam ederken Ankara Valisi Vasip Şahin konuya ilişkin açıklamada bulundu.

'ENDİŞELENECEK BİR DURUM YOK'

Ankara Valisi Vasip Şahin, Twitter hesabından yangına ilişkin şu paylaşımda bulundu:

"Yenimahalle ilçemizde bulunan Hurdacılar Sitesinde bir iş yerinde yangın meydana gelmiş olup, yangın kontrol altına alınmış ve soğutma çalışmaları devam etmektedir. Çıkan yoğun duman, yanan maddelerin plastik esaslı olmasından kaynaklanmaktadır. Endişe edilecek bir durum yoktur."

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