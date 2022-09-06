Türkiye Gazetesi

Gaziosmanpaşa Hoca Ali Aslan Caddesi üzerinde 21 Ağustos 2022 tarihinde drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren ve bu görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşan 34 ESG 96 plakalı aracın sürücüsü Serhat G., sivil trafik ekiplerince yakalandı. 34 ESG 96 plakalı araç sürücüsü Serhat G.’ye drift yapmaktan 9 bin 125 TL trafik cezası kesildi. Aynı şahsın sürücü belgesi, 60 gün süreyle elinden alınırken, aracı da 60 gün süreyle trafikten men edildi. Trafik güvenliğini tehlikeye sokan sürücü Serhat G. hakkında adli işlem yapılmak üzere Gaziosmanpaşa Karadeniz Şehit Gökhan Topçu Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Dikkat! 1 Eylül'de başladı: Cezası var... Trafik sigortasına zamlı tarife Trafik sigortasında uygulanan güncel tarifeye göre 1 Eylül itibariyle taksi, minibüs, otobüs ve kamyon gibi gruplara yüzde 10, diğer araçlara ise yüzde 20 zam yapıldı. Bu gelişme ile birlikte İstanbul’da en ucuz sigorta 2 bin 296 lira oldu.

İstanbul’da trafik magandaları dehşet saçtı! Biri silah çekti, diğeri aynayı kırdı İstanbul'da trafik magandaları ayrı ayrı yerlerde resmen sürücülere dehşeti yaşattı. Başakşehir'de bir şahıs, trafikte bir motosikletli sürücüyü kenara sıkıştırdı ve çıkan tartışmada sürücüye silah çekti. Bu magadanlığın ardından bir diğeri ise TEM Otoyolu'nda yaşandı. TEM Otoyolu Bahçeşehir mevkisinde bir başka trafik magandası ise yol vermediği için önünü kestiği adamın tekmeyle aynasını kırdı. O anlar ise anbean kameraya yansıdı.

İstanbul'da beklenen yağmur başladı, trafik felç! Meteoroloji'nin günler öncesinde uyarıda bulunduğu İstanbul'da yağmur başladı. Özellikle Anadolu yakasında etkisini gösteren sağanak sonrası trafik bazı gölgelerde durma noktasına geldi. İBB yoğunluğu yüzde 54 olarak ölçümledi, işte son gelişmeler...