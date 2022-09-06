Türkiye Gazetesi

Cinayetten aranan şahıs Bolu'daki cezavinda yatan yakınını görmeye gitti ancak hiç ummadığı bir şekilde karşılandı. İstanbul’da gerçekleştirdiği kasten adam öldürmek suçundan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve hakkında arama kararı olan Emin Arslan (41), Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan yakını G.A.’yı ziyarete geldi.

YAKINI YERİNE POLİSLER KARŞILADI

Cezaevi girişinde yapılan kontrollerde Arslan’ın cinayet suçundan arandığı tespit edildi. Cezaevi görevlileri durumu polis ekiplerine bildirdi. Cezaevine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kontrol altında tutulan Emin Arslan’ı gözaltına aldı. Sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürülen Arslan, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

GÖTÜRÜLÜRKEN SÖYLEDİĞİ SÖZLER TÜYLER ÜRPERTTİ

Cinayetten aranan ve Bolu'da yakalanan 41 yaşındaki Arslan, hastane çıkışında kendisini görüntüleyen gazetecilere, “25 kişiyi öldürdüm. 20 kişi daha öldüreceğim” dedi.

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