Türkiye Gazetesi

Gece vakti meydana gelen şimşekler ormana zarar verdi. Antalya'nın Korkuteli ilçesinde dün gece saatlerinde etkili olan yağmur sırasında çakan şimşekler Korucak mevkiinde 6 ağaca isabet etti. Ağaca düşen yıldırımlar orman yangınına neden oldu.

YANGINA NEDEN OLDU

Yangın 2 uçak ve 3 helikopterin havadan müdahalesi ile kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı. Yangında 2 hektarlık ormanı zarar gördü. Son durumu anlatan Korkuteli Orman İşletme Müdürü Ahmet Keser, “Gece yağan yağmur ve çakan şimşekler sonucu 6 ağaç şimşekten etkilenerek yangın meydana geldi.

BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

Sabah saatlerinde bölgeden dumanların yükselmesiyle anında müdahale ettik. Ekiplerimizin hızlı müdahaleleri ile büyümeden az zayiatla söndürüldü. 2 uçak ve 3 helikopter havadan su atarak, yangın söndürme ekipleri yerden müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangında 2 hektarlık ormanı zarar gördü” dedi.

Ankara'da korkutan anlar! Hurdacılar Sitesi'nde yangın çıktı Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Hurdacılar Sitesi'nde plastik ve elektronik hurda malzemelerin bulunduğu açık alanda yangın çıktı. Yangına müdahale sürerken konuya ilişkin Vali Vasip Şahin yangının kontrol altına alındığını belirterek endişelenecek bir durum olmadığını açıkladı.

Antalya Adrasan'daki orman yangını kontrol altında Antalya’nın turizm bölgesi Adrasan’da çıkan orman yangını çok sayıda ekibin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Sultangazi'de korku dolu anlar: Yangında mahsur kalan anne çocuğunu aşağı attı Sultangazi’de bina girişinde elektrik panosundan yangın çıktı. Yangın merdivenleri ve koridorları kara dumanlar sararken binada mahsur kalan bir kadın, çocuğunu kurtarmak için 1. kattaki evin balkonundan aşağıya bıraktı. Çocuk sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.