Türkiye Gazetesi

Havalimanında ekipler bir yolcunun tavırlarından şüphelendi ve harekete geçti. Yapılan çalışmalarda yolcudan çıkanlar ise şoke etti. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Hudut Kapıları Büro Amirliği tarafından il genelinde uyuşturucu maddelerin kaynağının kurutulması, ticaretinin ve kullanımının engellenmesi amacıyla Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar doğrultusunda düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.

MİDESİNDEN BİN 100 GRAM MACUN ESRAR ÇIKTI

Antalya Havalimanı'na gelen Fas uyruklu H.L.'nin şüpheli tavırlar sergilemesi üzerine Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Hudut Kapıları Büro Amirliği ekiplerince yaptırılan iç beden muayenesinde 100 adet kapsül halinde daralı bin 100 gram macun esrar maddesi yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli H.L. hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçlarından işlem yapıldı.

Kılık değiştirdi ama kaçamadı: Terörist kadın havalimanında kıskıvrak yakalandı Örgüt kamplarında silahlı eğitim gördüğü belirlenen ve “terör örgütü üyesi olmak” suçundan güvenlik birimlerince arandığı belirlenen PKK mensubu kadın İstanbul Havalimanı'nda yapılan operasyonda yakalandı. Teröristin kırsal bölgeden geldiği tespit edildi.

İstanbul Havalimanı çıkışında korkutan kaza! 1 yaralı İstanbul Havalimanı çıkışında bir cip taksi navigasyona bakmak için yol kenarında duran otomobile çarpınca taksi olduğu yerde ters döndü. Kazada otomobilin sürücüsü araçta sıkışarak yaralandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından, İstanbul Havalimanı'na İBB otobüslerinin girmesinin engellendiği iddialarına cevap Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Havalimanı'na İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) toplu taşıma araçlarının alınmasının engellendiği yönündeki iddialar hakkında açıklamada bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada "hukuki dayanaktan yoksun" olduğu belirtildi.