Türkiye Gazetesi

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan ve adı Cumhurbaşkanı ile aynı olan Recep Tayyip Erdoğan'ın kimliği ve ehliyeti kayboldu. Gencin her yerde aradığı evraklarını gören gözlerine inanamadı. Kaybolan kimlik ve ehliyetini polis ekipleri teslim etti.

İSMİNİ GÖREN EKİPLER ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, ilçeye bağlı Ata Mahallesi’nde yürütülen çalışmalar esnasında yerde kimlik ve ehliyet buldu. Kaybolan kimlik ve ehliyetin ismine bakan ekipler şaşkınlıklarını gizleyemezken, kimliğin 21 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan’a ait olduğunu tespit etti. Adı ve soyadı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aynı olan gence ulaşan ekipler, kaybolan kimlikleri gence teslim etti. Erdoğan, polis ekiplerine teşekkür etti.

Genç Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini duyan vatandaşların genelde şaşkınlıklarını gizleyemediği öğrenildi.

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