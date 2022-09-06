Türkiye Gazetesi

Karabük’te yaşanan feci olayda haddehanede çalışmaları kontrol etmek için çatıya çıkan mühendis Kaan Kalyoncu, gezerken bastığı yer kırıldı. Talihsiz mühendis 18 metre yükseklikten düşerek can verdi. İş kazası, Kurtuluş Mahallesi Yeni Sanayi Bölgesinde bulunan bir haddehanede yaşandı.

Fotoğraftaki mühendis Kaan Kalyoncu

18 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ

Mühendis, işleri yerinde incelemek için çıktığı çatıda bastığı yerin kırılması sebebiyle yaklaşık 18 metrelik yükseklikten aşağıya düştü. Ağır yaralanan talihsiz adam ihbar üzerine olay yerine gelen sağlıkçılar tarafından hastaneye kaldırıldı.

Mühendis Kaan Kalyoncu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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