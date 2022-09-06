Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki Alpaslan Yalta, rahatsızlanması üzerine aracıyla hastaneye gitti.
Hastanede yapılan tetkiklerde Yalta’nın beyin kanaması geçirdiği tespit edildi.
Acilen yoğun bakıma alınan 52 yaşındaki adam, 3 gündür yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor.
Beyin kanaması geçiren Kadir İnanır eridi, bir deri bir kemiğe döndü Usta oyuncu Kadir İnanır, geçtiğimiz Kasım ayında aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Günlerce hastanede tedavi gören İnanır’ın beyin damarında pıhtı atması sonucu rahatsızlandığı belirtilmişti. Önceki gün Kuruçeşme’de görüntülenen ünlü ismin spor tarzı ve zayıflığı dikkat çekti.
Beyin kanaması geçiren bir Galatasaray taraftarı komadan "hasta Fenerli" olarak uyandı! Beyin kanaması geçirip 33 gün komada kalan Engin Akkaya uyandı ancak gülme ve ağlama yetisini kaybetti. Komadan önce koyu bir Galatasaray taraftarı olan Akkaya, komadan sonra kendisini Fenerbahçeli biri olarak buldu!