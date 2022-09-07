Türkiye Gazetesi

1 Eylül’de av yasağının kalkmasıyla büyük bir heyecan ile denize açılan Tekirdağlı balıkçıların hevesi kursağında kaldı. Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz sebebiyle Tekirdağlı balıkçılar teknelerini ilçelerdeki balıkçı barınağına çekerek poyraz fırtınasının geçmesini bekliyor. Balıkçılar, bu sezon balığın çok olduğu umuduyla denize ağları bıraktıklarını fakat denizde poyrazın sert esmesi sonrasında herhangi bir olumsuz duruma karşı karaya dönmek zorunda kaldıklarını ifade etti.

'VATANDAŞLAR UYGUN VE TAZE BALIK YİYECEKLER'

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu yaptığı açıklamada, “Havaların esmesiyle balıkçı arkadaşlarımız ağ bakımlarına devam ediyorlar. Motorlarının yağlarını sularını kontrol ediyorlar. Allah izin verirse önümüzdeki Cuma günü havaların dinmesiyle ‘Vira Bismillah’ diyeceğiz. Vatandaşlarımız, inşallah uygun ve taze balık yiyecekler” dedi.

Pehlivanoğlu açıklamasının devamında, “Bizim umudumuz bu sezon inşallah lüfer ve palamut olacak. Hemen ardından hamsiden de çok umutluyuz. Vatandaşlarımızı inşallah uygun ve taze balığa doyuracağız. Tabi havalar sert estiğinden denize çıkamıyoruz. Poyrazın ardından balıkçı arkadaşlarımız faaliyetlerine devam edecekler inşallah” ifadelerini kullandı.

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