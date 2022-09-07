Türkiye Gazetesi

Sokak aralarındaki en büyük sorunlardan biri olan araç parkı vatandaşları isyan ettiriyor. Eskişehir Tepebaşı ilçesi Bağlar civarında aracını park edecek yer bulamayan vatandaşlar, uygun yer bulamayınca garaj ya da bina girişlerine de duruyor. Garaj kapılarına asılan uyarılara rağmen sorumsuzca park edilen araçlar, bir çok sorunu beraberinde getiriyor.

Eskişehir’de yaşayan bir vatandaş, garaj kapısına astığı büyük bir pankart ile park sorununa dikkat çekti. Pankarta, “İnsan görünümlü eşşeklere laf anlatmak zor oluyor. Burası garaj önüdür, park etmeyin” yazan vatandaş, isyanını bu şekilde dile getirdi.

Almanya'da küçük uçak sirkin otoparkına düştü, 2 kişi öldü çok sayıda araç yandı Almanya'nın Duisburg kentinde bir sirkin otoparkına küçük uçak düştü. Feci olayda 2 kişi canından olurken çok sayıda araç da yandı.

Hyundai ve Kia binlerce otomobili geri çağırdı: ‘Otoparklardan acilen kaldırın’ Güney Kore merkezli iki otomobil devi Hyundai ve Kia, yangın riski nedeniyle bazı araçlarını geri çağırdı. Hyundai 245 bin 30 Palisades, Kia ise 36 bin 417 Tellurides araçta çeki demiri sorunu bulunduğunu açıkladı.

Malatya'da bir çocuk otoparkta öldürüldü! Malatya'da bir otoparkta yaşanan feci olayda bir çocuk kazara öldürüldü.